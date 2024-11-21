Разведка Южной Кореи назвала количество войск КНДР на Курщине

Сейчас разведчики работают над тем, чтобы раскрыть потери сил КНДР и количество солдат, которые сдались в плен.

Сейчас в Курской области РФ находятся около 10 900 военнослужащих из КНДР. По данным разведки Южной Кореи, эти силы развернули в составе российского воздушно-десантного подразделения и подразделения морской пехоты.

Об этом сообщил член парламентского комитета по разведке Ли Сон Квен со ссылкой на Национальную разведывательную службу, пишет Reuters. По его словам, некоторые из этих солдат уже участвуют в боях против Сил обороны Украины.

Сейчас разведывательное агентство пытается определить точное количество потерь среди северокорейских войск и сдался ли кто-то из них в плен. Пока что по этим двум вопросам поступает противоречивая информация.

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Войска КНДР на фронте

Ранее СМИ сообщали, что Ким Чен Ын отправил в Россию трех своих генералов. Кроме Ким Ен Бока, сообщают о генерал-полковнике Ри Чанг Хо, заместителе начальника Генерального штаба, главе Главного разведывательного бюро, а также о генерал-майоре Син Кум Чхоле, начальнике Главного оперативного управления.

WSJ отметил, что генерал-полковник Ким, который формально является заместителем начальника генерального штаба армии, будет отвечать за интеграцию северокорейских войск с россиянами, получение опыта ведения боевых действий и создание канала для будущего развертывания.

Вчера ВСУ нанесли мощный удар ракетами Storm Shadow по объекту в Курской области. Вероятно, целью был подземный бункер, где находилось командование одной из российских армий и генералы КНДР.

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