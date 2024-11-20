Он входит в десятку самых важных военных деятелей Северной Кореи.

Одним из трех генералов, сопровождающих войска КНДР в России, является генерал-полковник Ким Ен Бок, который крайне редко появляется в публичном пространстве, что крайне нетипично для севернокорейской военной элиты. Как пишет The Wall Street Journal, несмотря на то, что он входит в десятку важнейших военных деятелей КНДР, о нем почти ничего не известно.

Предполагается, что генерал-полковник Ким, формально являющийся заместителем начальника генерального штаба армии, будет отвечать за интеграцию северокорейских войск с россиянами, получение опыта ведения боевых действий и создание канала для будущего развертывания.

"Ожидается, что генерал-полковник Ким не примет участия в боевых действиях. Но отправка одного из самых важных военных чиновников Северной Кореи свидетельствует о том, что КНДР заинтересована в оказании помощи России вплоть до следующего года", - пишет WSJ.

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Отмечается, что до недавнего времени о нем было известно не так много, поскольку подразделение специальных сил, которым он командовал - насчитывающее около 200 000 человек, - должно было выполнять секретные миссии в случае войны на Корейском полуострове. Однако Пхеньян начал выводить генерал-полковника Кима из тени после июньского визита Путина.

Как отмечает сотрудник Корейского института оборонного анализа Чон Кён Чжу, Северная Корея начала привлекать внимание к генерал-полковнику Киму, чтобы показать России, что для руководства развертыванием войск будет направлен надежный человек.

Приближенное лицо Ким Чен Ына

О генерал-полковнике не известно практически ничего. В правительственной базе данных Южной Кореи указаны только его имя и должность. Неизвестны также его возраст, родной город и другие биографические подробности. Это противоречит тому значению, которое часто придается военной элите Северной Кореи в государственных СМИ.

Как отмечает WSJ, в публичных выступлениях Ким Чен Ына обычно участвуют высшие военные чины. Однако генерал-полковник Ким был упомянут в государственных СМИ лишь в 2015 году, когда его назначили руководителем северокорейских сил специального назначения. Годом позже он был избран в Центральный комитет Трудовой партии.

Однако в июле 2020 года на церемонии награждения генералов памятным оружием генерал-полковник Ким запечатлен на фотографии практически рядом с лидером КНДР. После этого о нем снова ничего не было слышно, пока в марте не стало известно о его нынешней роли в качестве фигуры № 3 в Корейской народной армии. Отмечается, что он входит в десятку самых важных военных деятелей Северной Кореи, и успешная работа в России может продвинуть его еще выше по служебной лестнице, считают наблюдатели из Пхеньяна.

Ким Чен Ын говорит русским: "Я посылаю одного из своих лучших парней. Он сидит рядом со мной", - говорит говорит Майкл Мэдден, эксперт по руководству Северной Кореи из Стимсоновского центра.

Севернокорейские генералы в России

Ранее СМИ сообщали, что Ким Чен Ын отправил в Россию трех своих генералов.

Кроме Ким Ен Бока, сообщается о генерал-полковнике Ри Чанг Хо, заместителе начальника Генерального штаба, главы Главного разведывательного бюро, а также о генерал-майоре Син Кум Чхоль, начальнике Главного оперативного управления.

экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал, реальна ли отправка из КНДР в Россию 100 тысяч военных. Он подчеркнул, что это будет зависить от того, как солдаты покажут себя на поле боя.

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