КНДР отправила в Россию не только обычных солдат, но еще нескольких своих генералов - что о них известно и зачем они там.

В Украине назвали имена трех генералов КНДР, которые были отправлены в качестве сопровождающих к трем тысячам военнослужащих Корейской народной армии для оказания помощи Москве в войне против Украины, пишет Reuters. Делегация Украны в Совете Безопасности ООН заявила, что три корейских генерала входят в общее число 500 северокорейских офицеров, направленных в РФ.

СМИ пишет, что Украина идентифицировала генерал-полковника Ким Ён Бока, старшего генерала, командующего войсками специального назначения, включая XI "Штормовой" корпус. Кроме того, сообщается о генерал-полковнике Ри Чанг Хо, заместителе начальника Генерального штаба, главы Главного разведывательного бюро, а также о генерал-майоре Син Кум Чхоль, начальнике Главного оперативного управления.

Ри Чанг Хо, в частности, возглавляет главную разведывательную службу КНДР с 2022 года. В материале говорится, что он попал под санкции Южной Кореи за то, что якобы он курировал крупные кибервзломы с целью кражи иностранной валюты и технологий. Он вместе с Ким Ен Боком сопровождал лидера Северной Кореи Ким Чен Ына на большом количестве мероприятий в 2024 году.

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Роль Ким Ен Бока, по словам эксперта по руководству Северной Кореей Майкла Мэддэна, может быть более значительной в России. Именно поэтому его и отправили — в качестве доверенного лица, принимающего решения до момента, пока присутствие подразделение КНДР не будет полностью налажено. Потом он может передать командование офицеру в звании старшего полковника или генерал-майора.

Войска КНДР в России - что известно

Ранее УНИАН сообщал, принесут ли солдаты из КНДР победу Путину.

"Мы относимся к этому очень серьезно. Мы призываем Кремль изменить курс. Мы полностью понимаем последствия для безопасности как Европы, так и Индо-Тихоокеанского региона. Путин не победит в Украине, даже с большей помощью со стороны Северной Кореи", - подчеркнул глава Пентагона Остин.

Кроме того, Зеленский заявил о слабой реакции мира на войска КНДР в России. По его словам, некоторые западные союзники до сих пор "скептически" относятся к произошедшему.

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