Он опроверг информацию о том, что оружие где-то хранится и не выдается бойцам.

Все оружие, которое Украина получает от западных партнеров, оперативно передается на фронт.

Об этом народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский сообщил в эфире информационного телемарафона.

Тем самым он опроверг информацию о том, что оружие где-то хранится и не выдается бойцам.

"Очень короткий промежуток времени от пересечения границ до получения оружия непосредственно на линии соприкосновения на фронте. Это буквально дни, порой часы, здесь никаких проблем нет. Все оружие, которое мы получаем от наших западных партнеров, сразу поступает к нашим передовым частям, которые с ее помощью наносят достаточно существенный урон врагу", - сказал он.

Ранее стало известно, что Украина и Польша подписали меморандум о создании комиссии, которая среди прочего будет рассматривать возможность создания совместного предприятия по изготовлению оружия и военной техники.

Вас также могут заинтересовать новости: