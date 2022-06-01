Изучать этот вопрос будет совместная комиссия.

Правительства Украины и Польши подписали меморандум о создании комиссии, которая среди прочего будет рассматривать возможность создания совместного предприятия по изготовлению оружия и военной техники.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время брифинга по результатам межправительственных консультаций Украины и Польши.

"Был подписан меморандум о создании польско-украинской комиссии по налаживанию кооперации между предприятиями наших стран. Эта комиссия подготовит рекомендации по формату создания украинско-польского совместного предприятия по изготовлению как оружия и военной техники, так и другой комплектации. Это выведет наше оборонное и военное сотрудничество на новый уровень и позволит создавать современные виды оборонительного оружия", - сказал он.

Украина и Польша договорились усиливать приграничное сотрудничество.

В то же время, как говорится в совместном заявлении по результатам межправительственного заседания, стороны договорились активизировать сотрудничество с целью повышения эффективности функционирования пунктов пропуска на украинско-польском участке государственной границы.

"Для этого была создана украинско-польская рабочая группа, а в июне начнется пилотная программа, направленная на резкое увеличение совместных контрольно-пропускных постов на пограничном переходе Корчова-Краковец. С этой целью стороны договорились о шагах, которые необходимо предпринять для скорейшего подписания соглашения об усиленном сотрудничестве контролирующих органов на границе, в том числе по контролю в совместных пунктах пропуска", - отмечается в документе.

Как сообщал УНИАН, Польша передает Украине 18 единиц самоходных гаубиц AHS Krab.