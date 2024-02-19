Линия фронта стала несколько удобнее для обороны, но враг не оставляет попыток штурмовать и продвигаться вперед, говорит майор.

Россияне понесли едва ли не рекордные потери в технике и живой силе в боях за Авдеевку. Однако на глобальном и стратегическом уровне Москва может позволить себе такие потери, говорит майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.

Как отметил военный в комментарии "24 каналу", у врага есть ресурс для пополнения личного состава даже несмотря на тот факт, что были уничтожены целые подразделения российской армии.

"То, что в Авдеевке удалось нанести такие потери – позволило нам перегруппироваться, выровнять линию фронта, сделать нормальные рубежи обороны, это позволило замедлить врага и его наступательный потенциал", – пояснил Жорин.

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Однако у врага еще достаточно сил для того, чтобы продолжать давление на Авдеевском, Запорожском направлениях, продвигаться в районе Купянска. Майор отметил, что "россиян погибло много, противника, и они сейчас валяются по всей Авдеевке, но радоваться пока нечему". Впереди еще очень много работы.

"Линия фронта стала несколько удобнее для обороны, но враг не оставляет попыток штурмовать и продвигаться вперед. Сейчас россиян интересует населенный пункт Ласточкино, куда они пытаются сунуть пехотой и техникой, туда работает артиллерия", – добавил он.

Кроме того, Жорин отметил, что оккупанты развили направление работы с БПЛА, хотя дроны и не имели решающего значения в боях за Авдеевку. По его словам, почти вся бронетехника врага была уничтожена пехотинцами.

"Авдеевка – это исключительно личный героизм пехоты. Почти вся бронированная техника, которую уничтожили в городе, была уничтожена пехотинцами в близких контактах на 10-15 метров. Почти вся российская пехота была уничтожена в ближних боях на 3-5 метров. Бои с врагом велись даже в одном здании", – констатировал он.

Бои за Авдеевку

Как известно, 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что украинские подразделения выводят из Авдеевки на более выгодные рубежи.

В то же время военные отчитываются, что в боях за город россиянам были нанесены огромные потери. Так, майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин подчеркнул, что Авдеевка стала кладбищем для россиян – руины города Россия обменяла на десятки тысяч трупов оккупантов.

18 февраля объединенный пресс-центр Сил обороны Таврического направления официально обнародовал потери оккупантов за 4 месяца активной фазы Авдеевской оборонительной операции. Отмечалось, что только в живой силе потери противника составили более 47 тысяч человек.

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