Россия во время боев за Авдеевку потеряла десятки тысяч человек, подчеркнул аналитик.

Битва за Авдеевку сегодня, 19 февраля, не перестает интересовать читателей. Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец указал на важный факт насчет боев за этот город, который находится в Донецкой области.

Авдеевка "выполнила свою миссию на отлично" с точки зрения обороны, рассказал аналитик в эфире канала "Эспрессо". Згурец подчеркнул, что площадь этого города составляет 10 х 10 километров, и, согласно старым тактическим нормативам, такой участок должна защищать одна бригада (среднее количество от 1 тысячи до 8 тыс. человек), а РФ перебросила туда более 10.

"...чтобы захватить этот участок, враг сконцентрировал около 12 механизированных и мотопехотных бригад, к тому же еще были бригады спецназовцев, ГРУ (главное разведуправление Генштаба РФ, - Ред.), которые действовали вокруг Авдеевки", - отметил аналитик. Эксперт добавил, что во время боев за Авдеевку Россия потеряла 47 тыс. захватчиков, среди которых безвозвратные потери составляют 16-17 тысяч человек.

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Американский Институт изучения войны опубликовал свежую карту боевых действий, на которой, в частности, изображена Авдеевка.

Генштаб Вооруженных сил Украины утром сообщал, что за прошедшие сутки наши воины на Авдеевском направлении отразили пять атак со стороны противника возле Первомайского, Ласточкино и Новобахмутовки.

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Российские оккупанты еще осенью прошлого года начали активно пытаться взять в кольцо Авдеевку. Противники получили "успехи" после того, как у защитников Украины возник "снарядный голод".

16 февраля стало известно, что противник отправил на штурм Авдеевки даже резервы, которые была на других участках фронта. 17 числа сообщалось, что украинская сторона решила вывести наших защитников из города, чтобы сохранить их жизнь, и в этот же день отвод сил завершился.

Стоит отметить, что россияне на украинской земле понесли колоссальные потери в живой силе и технике. Общие потери врага на 19 февраля 2024 года составляют примерно 403 720 противников. Кроме того, ликвидировано 6498 вражеских танков и 12 232 боевых бронированных машин.

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