По его убеждению, абсолютно любые примирения и умиротворения врага - путь к поражению.

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин считает, что обстрелы гражданских объектов российскими оккупантами - это всегда спланированные "операции".

"Совсем не как ответ на что-то, а как целенаправленный террор, запугивание обычного населения и создание напряжения в обществе. Что бы мы ни делали, какую бы тактику ни использовали в войне - это будет происходить, пока РФ существует. Почему до сих пор этого не все украинцы понимают, мне сложно объяснить", - написал он.

По его убеждению, абсолютно любые примирения и умиротворения врага - путь к поражению.

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"Невозможно договориться с больными и неадекватными. Такой враг, это факт. Может и приятно думать, что какая-то международная встреча или договор принесут мир, но это вредно. Потому что отвлекает от основного - от необходимости консолидироваться, готовиться и становиться сильнее", - добавил военный.

Усиление россиянами ракетного террора - мнение экспертов

В августе Россия запустила больше всего воздушных целей по Украине за все время полномасштабной войны, заявил авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

"Около 789 "шахедов" было направлено в сторону Украины со стороны РФ. И более 228 крылатых ракет - это без учета ракет баллистических. То есть мы говорим, что это самый мощный месяц был за все время полномасштабного вторжения по обстрелам", - сказал Храпчинский.

Он добавил, что в течение 2022-2023 годов Россия била по Украине с большей интенсивностью, пытаясь наносить удары регулярно.

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