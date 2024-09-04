Как пояснил Мусиенко, целями ВС РФ в последнее время становятся объекты энергетики, районы гражданской застройки и объекты оборонной индустрии.

Военный эксперт Александр Мусиенко отметил, что вряд ли целью вражеского обстрела во Львове был железнодорожный вокзал. По его словам, у ВС РФ могли быть другие цели.

"Мне кажется, что цель была фактически долететь максимально близко к центру Львова, чтобы продемонстрировать картинку (речь идет о разрушении для психологического давления и демонстрации силы, - ред.)", - отметил аналитик в комментарии Фокусу.

Эксперт напомнил о комбинированной атаке ВС РФ против Киева 2 сентября и подчеркнул, что тогда Россия тоже пыталась пробиться ракетами ближе к центру столицы, к правительственному кварталу. По его оценке, страна-агрессор хочет разрушениями показать, на что она способна и как может обходить украинскую ПВО.

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В целом, как пояснил Мусиенко, целями ВС РФ в последнее время становятся объекты энергетики, районы гражданской застройки и объекты оборонной индустрии. Последний выбор связан с тем, что врагу "допекает" эффективность украинских дронов.

"Просто сейчас еще добавилось одно направление - это учебные заведения", - уточнил он.

Аналитик сообщил, что во время обстрела Львова "Кинжал" прилетел "не совсем точно", не попав в свою цель. Однако в целом он проблем с точностью в отличие от более старых образцов российских ракет не имеет.

Мусиенко подтвердил, что ВС РФ заинтересованы в как можно большем количестве жертв. Свои ракетные удары в России воспринимают не только через призму практических последствий, но и через призму психологического террора. По словам эксперта, цель врага - деморализовать украинцев и ослабить сопротивление.

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин пытается давить на Украину из-за ее бескомпромиссности. То есть из-за того, что Киев не ведется на вражеские ультиматумы и не согласен на невыгодные соглашения, навязанные Кремлем.

"Для них наоборот: чем больше жертв среди гражданских, тем лучше", - подчеркнул аналитик.

Он убежден, что фактор гибели большого количества мирных жителей не останавливает страну-агрессора, и это подтверждают удары по газохранилищам, в частности ночью на 24 марта, и атака по Киевской ГЭС 26 августа. По оценке Мусиенко, никаких предохранителей или барьеров у России нет.

Он пояснил, что ВС РФ атакуют Украину с нарушениями международного права с самого начала полномасштабной войны, но у этих террористических атак есть определенные "витки".

"Нынешний виток они пытаются привязать к тому, что, видимо, Россия все же рассматривала сценарий, что им удастся какое-то успешное наступление на Донетчине, удастся сломать украинское сопротивление и где-то до конца года заставить Украину садиться за стол переговоров на российских условиях. Но многое пошло не по их плану, как уже бывало неоднократно", - уточнил эксперт.

Удар по Львову 4 сентября

Львов в ночь на среду подвергся удару российскими ракетами "Кинжал" и другими средствами. Пострадали более 50 зданий в центре города, погибли семь человек (в том числе мать и три ее дочери), ранены 64 человека, сообщили власти Львовской области.

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