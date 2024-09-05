Россия наращивает количество целей за один массированный удар.

В августе Россия запустила больше всего воздушных целей по Украине за все время полномасштабной войны, заявил в эфире телемарафона авиационный эксперт Анатолий Храпчинский.

"Около 789 "шахедов" было направлено в сторону Украины со стороны РФ. И более 228 крылатых ракет - это без учета ракет баллистических. То есть мы говорим, что это самый мощный месяц был за все время полномасштабного вторжения по обстрелам", - сказал Храпчинский.

Он добавил, что в течение 2022-2023 годов Россия била по Украине с большей интенсивностью, пытаясь наносить удары регулярно.

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"Однако, оно было в малом количестве, если сравнивать с августом месяцем. В то же время время время накопления увеличивается у россиян. То есть мы сейчас можем сказать, что враг пытается увеличивать количество за счет накопления. Не так, как в прошлом году, когда он мог постоянно поэтапно какое-то количество применять. Мы говорим о том, что враг пытается наносить как можно больше вреда. И видим, что эти удары направлены в первую очередь по гражданскому населению за счет комбинации баллистических ракет и крылатых, средств ударных "Шахед", - добавил Храпчиснький.

В то же время, говорит эксперт, Россия применяет ударные БПЛА для того, чтобы перегрузить украинскую систему ПВО накануне ракетных ударов.

"Что касается "Шахедов", то такое большое количество стало возможно за счет того, что Россия стала активно использовать дополнительные ударные БПЛА, которые несколько дешевле по своему изготовлению. Но это существенная нагрузка средств ПВО. Конечно, мировое сообщество не принимает серьезные решения. Мы слышим единичные заявления от, например, Польши о разрешении использовать свои средства для защиты воздушного пространства Украины", - пояснил эксперт.

Российские удары по территории Украины: важные новости

На фоне массированной российской атаки БПЛА, воздушная тревога в Киеве длилась более 9 часов. Из-за этого в столице возникли большие проблемы для тех, кто пытался попасть на правый берег Днепра.

Тем временем в ракетном ударе по Львову, во время которого погибли гражданские, обнаружили белорусский след. В частности, в ночь комбинированной атаки россиян на Украину над территорией Беларуси пролетел "Кинжал", который ударил по городу.

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