Местные утверждают, что ВСУ продвинулись значительно дальше, чем об этом говорят СМИ.

Вопреки заявлениям российских властей и мнению некоторых аналитиков, украинское наступление в Курской области все еще не остановлено. Об местные жители рассказали паблику ВЧК-ОГПУ.

"Враньё. Обстановка такая, что почти всё от Суджи до села Кромские Быки (Льговский район) контролируют ВСУ. Последние, кто эвакуировался, говорят, что в Малой Локне много трупов, лежат прямо на дорогах. Везде мины, диверсионные группы, ВСУ уже окопались в Малой Локне. По последним данным, опять же, рассказали те кто выезжали, на перекрёстке у села стоит блокпост и пулемётчик", – рассказал один из жителей района.

Также люди продолжают жаловаться, что власти их бросили, и что "везде ВСУ". Местные пытаются выбираться "полями и лесами" в сторону Курска, используя местные тропки и избегая основных дорог.

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"Меня в Льговскую больницу госпитализировали, там много раненных контрактников — все морские пехотинцы. Рассказали, что два дня сдерживали пехоту ВСУ в Новоивановке. Без связи, без какой-либо поддержки. Не было даже артиллерии. На второй день тяжёлые БМП и танки прорвали оборону, за ними военные на Брэдли. Выжившие ушли флангом, многие погибли. ВСУ, не задерживаясь, зашли в Малую Локню, там их никто не остановил. А дальше по другим сёлам. Информация, которую передают, опаздывает дня на два", – рассказывает еще один гражданский.

Бои в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, финский OSINT-аналитик Паси Паройнен заявил, что России, вероятно, удалось затормозить украинское продвижение в Курской области. По его данным, для этого россиянам даже не пришлось снимать войска с фронта в Украине.

В то же время некоторые обозреватели обратили внимание на то, что реакция Запада на эти события оказалась необычно сдержанной. По мнению британского эксперта Филлипса О'Брайена, США и Германия, вероятно, пересмотрели свое отношение к запрету на атаки непосредственно по российской территории.

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