При этом нет свидетельств, что для этого агрессору пришлось снимать значительные силы с фронта в Украине.

Россиянам, вероятно, удалось притормозить украинское наступление в Курской области, но бои продолжаются. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на мнение аналитиков.

Паси Паройнен, аналитик финской организации Black Bird Group, которая анализирует спутниковые изображения и открытую информацию из социальных сетей, убежден, что Москва смогла затормозить продвижение украинских сил.

"Сейчас мы вступаем в фазу, когда легкие достижения уже были достигнуты. На этом этапе в течение первых трех дней наблюдалось самое быстрое движение. И вчера, я думаю, мы начали видеть последствия российского ответа", - говорит он.

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Как отмечает NYT, конечная цель Украины в этом наступлении до сих пор остается непонятной. Некоторые аналитики предполагают, что Киев надеется оттянуть российские войска от линии фронта в самой Украине, хотя аналитики говорят, что этого не произошло.

Согласно анализу вашингтонского аналитического центра "Институт изучения войны", в отражении украинского наступления Россия, похоже, полагается преимущественно на подразделения, которые уже были развернуты вблизи этого района. Большинство из этих подразделений состоят из военнослужащих срочной службы и нерегулярных формирований, в отличие от закаленных солдат, которые воюют в Украине.

Господин Паройнен сказал, что небольшое количество российских солдат, вероятно, все еще держатся в центре Суджи, а украинцы пытаются установить оборону к востоку от этого города. Но он также сказал, что украинцы столкнулись с жестким сопротивлением, когда несколько раз пытались взять под контроль Коренево, город примерно в 30 милях к северо-западу.

"Возможно, это доставило немало проблем украинцам", - сказал он.

Вместе с тем пока что Россия не отказывается от своего наступления на Донбассе и не снимает войска оттуда. В последние дни россияне совершили атаки вблизи городов Часов Яр, Торецк и Покровск.

Бои в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, вторжение ВСУ в Курскую область ударило по режиму Путина, что создает дополнительный шанс на переговоры. Путин теряет имидж сильного правителя, ведь россияне все больше сомневаются, может ли он и дальше гарантировать им безопасность.

Также мы рассказывали, что Кремль бросает "ЧОПовцев" на оборону Курска. Государственные корпорации "мобилизуют" свою охрану для участия в боях на границе.

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