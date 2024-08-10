До сих пор партнеры постоянно ограничивали Украину не только в количестве оружия, но и способах его использования. Кажется, это изменилось.

Украинское наступление в Курской области наглядно показывает, на что способны украинцы, когда союзники не связывают им руки. Также эти события, вероятно, показали кардинальное изменение позиции США и ФРГ. Об этом в авторской статье для издания The Atlantic пишет профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюс в Шотландии Филлипс Пейсон О'Брайен.

Он обратил внимание, что реакция западных союзников Украины на эти события была достаточно снисходительной. "Сейчас Вашингтон и Берлин, возможно, смягчают свои позиции больше, чем они прямо говорят", - считает автор публикации.

Хотя на первый взгляд слабость российской обороны в Курской области немного шокирует, О'Брайен считает ее вполне ожидаемым следствием того, что Украину до сих пор постоянно ограничивали в ее действиях против России.

Видео дня

"Опасения ее (Украины) союзников относительно переноса войны на территорию России дали Владимиру Путину большое асимметричное преимущество. Россияне смогли отправить почти все свои войска в саму Украину, зная, что собственные партнеры Украины защищают территорию России от нападения. Москва просто слишком верила США и Германии на слово", - объясняет аналитик.

О'Брайен также приводит слова украинского аналитика Николая Белескова: "Между странами, которые воюют, нет границы, есть только фронт. Россияне об этом забыли, а украинцы - нет".

Отсутствие обеспокоенной реакции правительств США и Германии возможно свидетельствует о том, что Вашингтон и Берлин уже не боятся ударов по РФ, как раньше. Автор публикации предполагает, что союзники Украины наконец поняли необходимость позволить украинцам вести войну должным образом ради победы.

Бои в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, вторжение Украины на территорию России может привести к более быстрому окончанию военного конфликта. По мнению шведского аналитика Андреаса Умланда, операция украинских сил в Курской области стала крупнейшим территориальным продвижением ВСУ со времен успешного контрнаступления в Харькове и Херсоне осенью 2022 года.

По его мнению, Киев готовит основу для потенциальных переговоров, стремясь укрепить свою позицию и публично заявляя о готовности.

Вас также могут заинтересовать новости: