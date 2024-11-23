Российские оккупанты не прекращают штурмов.

Российские захватнические войска активно штурмуют Великую Новоселку и Раздольное, что в Волновахском районе Донецкой области

По данным аналитиков проекта DeepState, 22 ноября россияне проводили штурмы несколькими колоннами. По меньшей мере 5 единиц военной техники задействовали в наступлении на саму Новоселку, еще две - в посадках южнее Раздольного. Еще по меньшей мере 6 ВВТ залетели в поселок, сбросив там оккупантов:

"На квадроциклах и легковой технике враг двигался по трассе из Шахтерского. Из Золотой Нивы колонна из нескольких ВВТ во главе с танком высадила десант в 3 километрах восточнее ангаров возле Большой Новоселки".

Как отметили аналитики, захватчики почувствовали, что оборона оказалась "не очень надежной". Из-за этого они относительно быстро привлекли резервы, которые, как ожидалось, введут для наступления в сторону Разлива.

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Ситуация на фронте

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки самой сложной ситуация была на Покровском (40 штурмовых и наступательных действий), Кураховском (35 боевых столкновений) и Лиманском (18 атак) направлениях.

Ранее аналитик BILD Юлиан Рёпке заявил, что оккупационная армия Российской Федерации захватила 25% украинского города Курахово.

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