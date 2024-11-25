Россияне уже зашли на восточные окраины Курахово и пытаются закрепляться.

Сейчас самым тяжелым участком на восточном фронте является Курахово, но рядом развивается еще одно угрожающее направление. Так, соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый в эфире Громадського радіо отметил, что возле Великой Новоселки сейчас опасная ситуация из-за проблем с обороной.

"Если там и дальше будет выстраиваться оборона, как это делается сейчас - то направление Великой Новоселки может закончиться для нас очень плохо", - подчеркнул он.

Эксперт пояснил, что имеет в виду не построение оборонительных сооружений, а ситуационную осведомленность, отдачу приказов, налаживание и связь между подразделениями - с этим, по его словам, "есть проблемы".

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В то же время в самом Курахово за последние дни ситуация становится все тяжелее и тяжелее, отмечает Погорелый, - россияне уже зашли на восточные окраины города и пытаются закрепляться.

Он также прокомментировал уничтожение россиянами Кураховской ТЭС. Аналитик объясняет: при ведении боевых действий в городах, все заводы, фабрики и другие крупные здания становятся укрытиями, где украинские бойцы могут спрятаться и проводить эффективную оборону, затрудняя продвижение оккупантам. Поэтому россияне использовали возможность заранее и разрушили ТЭС.

"Это не новость, что они взялись за ТЭС с которой имели в прошлом проблемы. Они учатся на своих ошибках", - отметил он.

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По информации DeepState, враг оккупировал Катериновку и Юрьевку, а также продвинулся возле Новомлинска, Стельмаховки, Великой Новоселки, Желтого, Зари, Новодмитровки, Вознесенки, Ильинки и Курахово.

Как отмечали в Defense Express, на Кураховском направлении участки фронта возле населенных пунктов Екатериновка и Юрьевка российские оккупанты хотели превратить в ловушки для ВСУ. Однако указанные участки рационально удерживаются Вооруженными силами Украины. Сейчас проходят мероприятия для вывода войск из этих двух карманов.

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