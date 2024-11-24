Если российским войскам удастся обойти укрепления в Великой Новоселке, они смогут повторить этот маневр и в других секторах на востоке.

Россияне обходят с фланга украинские войска на их позициях в Великой Новоселке, куда ВСУ отступили после Угледара, поскольку лучшие украинские силы сосредоточены в Курской области, и украинская оборона на Донбассе недоукомплектована. Как пишет аналитик Forbes Дэвид Акс, российским штурмовым группам удалось маневрировать мимо, а затем и вокруг Великой Новоселки, наступая на восточный фланг города.

"Новости, поступающие из района Великой Новоселки, очень плохие. Этот район достиг кризиса и требует немедленного вмешательства", - предупреждает аналитик Эндрю Перпетуа.

При этом, как отмечает Перпетуа, сама Великая Новоселка имеет очень хорошую оборону, однако она направлена на отражение атак с юга, а не с севера и востока. Как пояснили в украинском Центре оборонных стратегий, российские войска могут попытаться обойти восточный фланг украинских позиций в Великой Новоселке и усилить давление на нее с юга, чтобы вынудить подразделения украинских сил обороны отступить из населенного пункта, обеспечив дальнейшее продвижение к юго-западной окраине Донецкой области.

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По словам Перпетуа, потеря поселка сама по себе не будет такой уж большой катастрофой. "Настоящей катастрофой является тот факт, что Россия атакует оборонительную линию с фланга, параллельно оборонительным сооружениям", - пишет он.

Как отмечает Акс, если российским войскам удастся обойти укрепления в Великой Новоселке, они смогут повторить этот маневр и в других секторах на востоке:

"Зловеще то, что в этом районе, вероятно, не так много украинских резервов, которые могли бы остановить проникновение".

Как добавляет Перпетуа, прочность оборонительных сооружений и сложность атаки на этой территории позволили Украине укрепиться на позициях и перебросить силы в другие районы. Однако теперь с этим покончено и придется начать жертвовать другими районами, чтобы защитить этот, отмечает он.

Ситуация на фронте - что известно

По данным DeepState, враг за прошедшие сутки продвинулся возле Гордеевки, Пушкиного, Юрьевки, Петровки, Романовки, Елизаветовки, Раздольного, Великой Новоселки, Нелиповки, в Кругляковке, Ильинке и Берестках.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечал, что украинская сторона придерживается оборонительной стратегии ведения боевых действий, главной целью которой является истощение России. Эксперт подчеркнул, что такая тактика предполагает, что иногда наши силы должны отходить на позиции, которые выгоднее для обороны.

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