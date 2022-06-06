Речь идет о Запорожском и Северодонецком направлениях.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал два направления на фронте, где наблюдается наиболее угрожающая ситуация. Речь идет о Запорожском и Северодонецком направлениях.

Об этом Зеленский рассказал во время встречи с украинскими журналистами в понедельник, 6 июня.

Как отметил президент, в Запорожской области у РФ есть планы захватить областной центр

"На Северодонецком направлении Украина держит ситуацию. Их больше, они мощнее, но у нас есть шанс сдержать наступление. В Северодонецке сейчас процентов 10-15 осталось (местных жителей). В Лисичанске примерно столько же. Но мы вчера ехали, людей на улицах не видно, только наши военные", – отметил Зеленский.

На харьковском направлении, по словам главы государства, "больше позитива", так как там украинские военные постепенно освобождают населённые пункты.

Напомним, также Владимир Зеленский заявил, что Украина не ведет переговоры с западными партнерами о подготовке будущего "мирного плана" с Россией.

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