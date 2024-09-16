Российским властям, вероятно, придется еще больше мобилизовать российскую экономику и оборонную промышленность.

Российская оккупационная армия столкнется с нехваткой вооружения и материальных средств для войны против Украины. Это углубит зависимость РФ в этом вопросе от иностранных партнеров.

"Россия, вероятно, столкнется с растущими проблемами в производстве и закупке материальных средств, необходимых для российских операций в Украине, и Кремль, вероятно, будет все больше зависеть от иностранных партнеров в удовлетворении своих потребностей в материальных средствах", - прогнозируют аналитики Института изучения войны.

Как объясняют эксперты, армия захватчиков для поддержки своих наступлений в значительной степени полагается на восстановление запасов вооружения и техники советских времен. Особенно это касается бронетехники.

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"Российским властям, вероятно, придется еще больше мобилизовать российскую экономику и оборонную промышленность и инвестировать в развитие потенциала, если российские военные намерены поддерживать нынешний темп операций в среднесрочной и долгосрочной перспективе, поскольку Россия исчерпывает свои ограниченные советские запасы, но неясно, сможет ли российская оборонная промышленность производить достаточно продукции, чтобы выдержать высокий уровень потерь техники, которые понесут российские войска в Украине, даже при условии дальнейшей экономической мобилизации", - говорят в ISW.

Ранее аналитики уже прогнозировали, что усилия агрессора по расширению своего ОПК вряд ли будут устойчивыми в среднесрочной и долгосрочной перспективе из-за ожидаемого дефицита рабочей силы и влияния западных санкций.

В ГУР Украины назвали Северную Корею самым влиятельным союзником Кремля, поскольку поставки боеприпасов из КНДР в Россию имеют прямое и быстрое влияние на динамику войны. В частности, ВСУ чувствуют повышение темпа российских операций уже через несколько дней после прибытия очередных грузов со снарядами. По состоянию на июнь 2024 года Северная Корея поставила в Россию 4,8 миллиона артиллерийских боеприпасов.

"Поддержка Северной Кореи ранее позволяла России сохранять значительное артиллерийское преимущество над Украиной, и Россия использовала эти преимущества для поддержки последовательных наступательных операций, направленных на то, чтобы не дать украинским войскам возможности перехватить инициативу", - объясняют аналитики.

В последнее время власти РФ активизировали свое сотрудничество с КНДР. В июне Путин посетил Пхеньян и подписал соглашение с Ким Чен Ыном о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, а 13 сентября Северную Корею посетил председатель Совета безопасности России Сергей Шойгу.

Углубление военного партнерства России с КНДР является символическим для отношений, которые агрессор хочет построить с Ираном, Китаем и другими желаемыми партнерами.

"Россия, вероятно, столкнется с сокращением запасов вооружений и техники и будет пытаться компенсировать этот дефицит, если она не сможет масштабно обойти западные санкции и значительно расширить свое взаимодействие с иностранными партнерами, чтобы получить достаточное количество военной техники, комплектующих и товаров двойного назначения", - подытожили аналитики.

Война в Украине - последствия для РФ

Перевод на военные рельсы стал наиболее значительным краткосрочным влиянием войны на российскую экономику, заявил профессора политологии Сиракузского университета и автор книги "Код путинизма" Брайан Д. Тейлор. Военные расходы по состоянию на февраль 2024-го составляли 7% ВВП. Значительная часть бюджета идет на заказ военной техники, высокие зарплаты и выплаты в случае смерти солдат и их семей.

В то же время он добавил, что долгосрочные экономические последствия войны являются серьезными и потенциально тяжелыми.

Российская Федерация ощутит на себе последствия войны против Украины, ведь она воюет за свой счет и несет большие потери, сказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов.

По его словам, российская экономика почувствует все мировые события уже в следующем году.

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