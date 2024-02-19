Экономический эффект в РФ является реальным, но также несколько обманчивым.

Перевод на военные рельсы стал наиболее значительным краткосрочным влиянием войны на российскую экономику. Военные расходы сейчас составляют 7% ВВП. Значительная часть бюджета идет на заказ военной техники, высокие зарплаты и выплаты в случае смерти солдат и их семей. Об этом заявил профессора политологии Сиракузского университета и автор книги "Код путинизма" Брайан Д. Тейлор в интервью Forbes.

"Результатом стало то, что экономисты окрестили "военным кейнсианством" – экономический выстрел в руку из-за военных расходов", – указал ученый.

По его словам, в 2023 году экономика РФ выросла более чем на 3%. Экономический эффект реален, но также несколько обманчив, поскольку строительство или ремонт танков, которые через несколько месяцев подрываются в Украине, считается увеличением производства, но не приносит долгосрочных выгод для россиян. В связи с этим, увеличение расходов, выезд около миллиона россиян привели к дефициту рабочей силы, повышению зарплаты и росту инфляции.

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"Ключевым экономическим изменением является резкое сокращение европейских закупок российских углеводородов (нефти, газа и угля) и переориентация на таких покупателей, как Китай и Индия, для экспорта российской нефти", – отметил Тейлор.

В то же время он добавил, что долгосрочные экономические последствия войны являются серьезными и потенциально тяжелыми. Во-первых, за последние 50 лет Россия потеряла свой важнейший экспортный рынок –продажу нефти и газа в Европу. Азиатские страны не могут заменить эти доходы для России, особенно по газу.

Во-вторых, по словам эксперта, еще до вторжения 2022 года российская экономика находилась в состоянии стагнации и остро нуждалась в инвестициях и повышении производительности. Государственные инвестиции сейчас осуществляются, но только в военный сектор. Частные и иностранные инвестиции сократились из-за войны и санкций.

"Отток мозгов молодых, высокообразованных и квалифицированных работников также вредит долгосрочным перспективам развития. Российское государство, в определенном смысле, ворует у будущего, финансируя эту ложную войну", – подытожил Тейлор.

Проблемы РФ с экономикой

Ранее УНИАН писал, что экономика РФ процветает благодаря войне на чужой территории. Существуют сомнения относительно точности и полноты положительных экономических данных, которые Россия обнародовала за последние два года, однако похоже, что Москва готова продолжать финансировать войну и в дальнейшем.

С тем Международный валютный фонд повысил прогноз роста российского ВВП на 2024 год до 2,6%: ранее МВФ прогнозировал рост на 1,1%.

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