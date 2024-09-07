Глава ГУР МО отметил, что ресурсы не бесконечны.

Российская Федерация почувствует на себе последствия войны против Украины, ведь она воюет за свой счет и несет большие потери. Об этом в интервью "Радио Хартия" сказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов.

"Россия не безболезненно перевела свою экономику на военный рельсы, но определенным образом им это удалось сделать. Но тут включается аспект событийности. У них есть определенный объем ресурсов. Он может увеличиться на какую-то величину, если ничего не происходит, но если идет война, то в ресурсном вопросе всегда будет минус", - отметил Буданов.

По его словам, российская экономика почувствует все мировые события уже в следующем году.

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"По нашими расчетам, это ощущение придет летом 2025 года, но это не крах. Это период, когда финансово-экономические потери будут иметь более-менее серьезное влияние. Это не поставит Россию на колени, но они начнут задумываться на своими следующими шагами", - подытожил глава украинской разведки.

Война в Украине - дроны залетают в тыл РФ

Руководитель ГУР МО Кирилл Буданов отметил, что продолжается война в Украине, и беспилотные системы, над развитием которых сейчас работают лучшие украинские специалисты, уже позволяют поражать военные объекты государства-агрессора на расстоянии до 1800 км.

По его словам, в этом году благодаря успешным действиям военных разведчиков, Украина доказала миру, что Черное море не принадлежит России.

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