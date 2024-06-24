Аналитики в ответ обвинили 110 бригаду в потере населенного пункта.

110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко обвинила ресурс DeepState в распространении непроверенной информации о захвате оккупантами села Новоалександровка Донецкой области.

"Ресурс DeepState опубликовал информацию о якобы полной оккупации врагом населенного пункта Новоалександровка на Покровском направлении. Позже эту "новость" подхватили и опубликовали на своих ресурсах ряд медиа. Указанная информация о полной оккупации врагом населенного пункта Новоалександровка не соответствует действительности!!!", - написали в сообщении бригады на странице в Facebook.

Там отметили, что значительная часть Новоалександровки находится под контролем армии РФ, однако не вся. Сейчас на улицах села идут тяжелые бои, поэтому бойцы 110-й ОМБр вместе с другими подразделениями "сверхусилиями сдерживают дикий натиск" врага.

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"Часть населенного пункта, в которую прорвался враг находится под нашим огневым контролем. Принимаются все меры, для выбивания оттуда оккупантов. Продолжаются бои, ситуация под контролем подразделений Вооруженных Сил Украины", - отметили в сообщении.

В то же время аналитики DeepState ответили на обвинения 110-й ОМБр ВСУ. В Deep State не согласны с информацией бригады и обвинили 110-ю бригаду в потере населенного пункта.

"Это обидно, но враг вытеснил Силы Обороны из села из-за "удачного" управления 110 ОМБр прикомандированными подразделениями ТрО. Последних отправляли на ротацию на дружественные позиции, на которых уже сидел враг. Последние три дня артиллерия Сил Обороны наносит поражение по обе стороны пруда в Новоалександровке. По логике страницы бригады в фейсбуке получается, что наша арта несколько дней бьет своих?", - добавили в Deep State.

Бои за Новоалександровку - что известно

Ранее ресурс DeepState сообщил, что армия РФ оккупировала Новоалександровку, что в Донецкой области. По данным аналитиков, Силы обороны Украины продолжают уничтожать живую силу врага, чтобы остановить дальнейшее продвижение.

В то же время в Генштабе отметили, что боевые действия за Новоалександровку продолжаются.

"Российские захватчики за эти сутки осуществили 46 попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций. Более половины атак враг провел из района Очеретино. Ситуация напряженная. Продолжаются бои за населенный пункт Новоалександровка. Наши войска осуществляют меры по стабилизации обстановки и недопущения продвижения россиян вглубь украинской территории", - добавили в сообщении.

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