Сейчас ВСУ продолжают бить по живой силе врага.

Российские захватчики оккупировали Новоалександровку, что в Донецкой области. По состоянию на сейчас армия РФ пытается закрепиться на западных окраинах села. Об этом сообщили аналитики DeepState.

В заметке DeepState отметили, что Силы обороны Украины продолжают уничтожать живую силу врага, чтобы остановить дальнейшее продвижение.

"До трассы Покровск-Константиновка из населенных пунктов остается только Воздвиженка. Важно остановить дальнейшее продвижение врага, ведь в некоторой степени повторяется ситуация возле Очеретино. Как и тогда, силы 47, 68, 25 бригад и прикомандированных подразделений сдерживают основной удар, обескровливая свой потенциал, а фланг трещит", - добавили в сообщении. Видео дня

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Как писал УНИАН, украинские воины из 3 отдельной штурмовой бригады выбили оккупантов с их позиций в Харьковской области. Военные 3 ОШБр вели бои и сильно давили на врага, заставив его покинуть эти рубежи.

Также командир 1-го штурмового батальона 3-й ОШБр Владимир Фокин подтвердил информацию о том, что на направлении Боровой удалось уничтожить или обезвредить 2500 российских оккупантов. Такие потери РФ зафиксированы в течение месяца.

"Во-первых, я думаю, что статистическая погрешность - где-то на 5%, максимум 10% как в плюс, так и в минус действительно может быть. Но вспомним видео 1-го механизированного батальона с подтвержденными погибшими россиянами. К сожалению, не всех погибших россиян можно реально снять, зафиксировать на видео, потому что часть остается в заваленных блиндажах, в заваленных окопах, в лесистой местности, где также активно работает наша артиллерия и другие средства. Поэтому, да, плюс-минус это соответствует действительности", - отметил он.

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