В Генштабе добавили, что оккупанты активно атакуют из района Очеретино. Ситуация напряженная.

С начала суток на фронте произошло 116 боевых столкновений, российские оккупанты нанесли 47 авиаударов, применив 70 управляемых авиабомб.

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, враг сконцентрировал усилия на Кураховском и Покровском направлениях. На последнем идут бои за населенный пункт Новоалександровка.

"Российские захватчики за эти сутки осуществили 46 попыток вытеснить наших защитников с занимаемых позиций. Более половины атак враг провел из района Очеретино. Ситуация напряженная. Продолжаются бои за населенный пункт Новоалександровка. Наши войска осуществляют меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения россиян вглубь украинской территории", - отметили в Генштабе.

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Кроме этого, по данным штаба, на Купянском направлении продолжаются два боевых столкновения в районах Песчаного и Стельмаховки.

Захват Новоалександровки: новости

Сегодня проект DeepState распространил данные, что россияне оккупировали соседнюю с Очеретино Новоалександровку и пытаются закрепиться на окраинах села. DeepState отметил, что оккупантам удалось приблизиться к трассе Покровск-Константиновка.

На этой неделе разведка Британии предполагала, что оккупанты, возможно, захватили село Новоалександровка. В разведке обращали внимание, что, взяв Новоалександровку, россияне смогут вплотную приблизиться к дороге Т-05-04, которая является главной для снабжения ВСУ.

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