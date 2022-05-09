Также ударная авиация Воздушных сил наносит ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам, лишая их возможности совершать наступательные действия на отдельных направлениях.

Воздушные и Сухопутные силы Вооруженных сил Украины за сутки сбили 7 беспилотников и 3 крылатые ракеты российских захватчиков.

Об этом командование Воздушных сил ВСУ сообщает в Facebook.

"8 мая противовоздушной обороны Воздушных сил Вооруженных сил Украины поражено 5 беспилотных летательных аппаратов: 4 "Орлан-10", один "Форпост" и три крылатые ракеты. Еще два "Орлан-10" уничтожены зенитными ракетными подразделениями Сухопутных войск", - говорится в сообщении.

Всего за сутки поражено 10 воздушных целей. Среди них: 7 БпЛА (ОТР) и 3 крылатые ракеты.

Также отмечается, что ударная авиация Воздушных сил наносит ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам, лишая их возможности совершать наступательные действия на отдельных направлениях.

Как сообщал УНИАН, ранее Генштаб ВСУ раскрыл вражеские потери на Донбассе за сутки. Отбито 6 вражеских атак, уничтожено 20 танков и 28 единиц боевой бронированной техники противника.

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