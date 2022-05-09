Отбито 6 вражеских атак, уничтожено 20 танков и 28 единиц боевой бронированной техники противника.

За сутки на Донбассе украинские воины отбили 6 вражеских атак.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и захисницями Украины за минувшие сутки успешно отбито шесть атак врага, уничтожено 20 танков, одну артиллерийскую систему, 28 единиц боевой бронированной техники, один специальный бронированный автомобиль и 5 единиц автомобильной техники противника", - говорится в сообщении.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных Сил и Сухопутных войск было поражено десять воздушных целей российских оккупантов, среди которых шесть беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10", один БпЛА типа "Форпост" и три крылатые ракеты.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки воздушные и сухопутные силы Вооруженных сил Украины сбили семь беспилотников и три крылатые ракеты русских захватчиков. "Ударная авиация Воздушных Сил наносит ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам, лишая врага возможности осуществлять наступательные действия на отдельных направлениях", - говорится в сообщении командования.

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