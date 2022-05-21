Среди них поражена одна цель неустановленного типа.

Вооруженные силы Украины за сутки поразили 5 воздушных целей российских оккупантов.

Об этом сообщает Командование Воздушных Сил ВСУ в социальной сети Facebook.

"Украинские истребители патрулируют воздушное пространство на подконтрольной Вооруженным Силам территории, а ударная авиация Воздушных Сил в очередной раз нанесла удары по скоплению техники, живой силе и другим объектам врага. В результате авиаударов уничтожено по меньшей мере 20 боевых бронированных машин", - сказано в сообщении.

"Противовоздушная оборона Сухопутных войск поразила два беспилотных летательных аппарата: "Орлан-10" и "Зала". Еще один БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10" и одну крылатую ракету уничтожили подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Также поражена одна цель неустановленного типа (предположительно вражеский вертолет, информация уточняется)", - говорится в сообщении.

В частности, всего за сутки поражено 5 воздушных целей: 3 БпЛА (ОТР); 1 крылатая ракета; и 1 неустановленная цель (предположительно вертолет).

Как сообщал УНИАН, на юге Украины подразделения Вооруженных сил в течение суток 19 мая уничтожили 40 оккупантов, очередной вражеский склад боеприпасов и много видов вражеской техники.

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