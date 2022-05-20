Российские корабли в Черном море продолжают держать под угрозой ракетных ударов как юг Украины, так и прочие регионы.

На юге Украины подразделения Вооруженных сил в течение суток 19 мая уничтожили 40 оккупантов, очередной вражеский склад боеприпасов и много видов вражеской техники.

Об этом сообщило оперативное командование "Юг" в Facebook.

Отмечается, что украинские подразделения ракетно-артиллерийского вооружения совместно с авиацией за сутки выполнили 91 огневое задание.

"Уничтожен очередной склад боеприпасов на Херсонщине, 2 танка Т-72, самоходную артустановку и гаубица, 2 реактивные системы залпового огня "Град" и зенитно-ракетный комплекс "ТОР", бронированную и автотехнику. Еще на 40 россиян сокращена численность вражеских сил", - сказано в сообщении.

Там также отметили, что вражеские корабельные группировки в Черном море продолжает держать под угрозой ракетных ударов как юг Украины, так и другие регионы. Не исключено применение и ракетных комплексов из Крыма и стратегической авиации.

Как сообщал УНИАН, 18 мая ударная авиация Воздушных сил под прикрытием истребителей нанесла удары по скоплению вражеской техники. По предварительным данным уничтожено около 20 бронированных машин, живая сила и боеприпасы врага.

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