На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районе Богдановки.

Российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло около 30 боевых столкновений.

Как говорится в отчете Генштаба, на Купянском направлении ВСУ держат оборону. Противник нанес авиационный удар в районе Кисловки. Артиллерийским и минометным обстрелам оккупантов подверглись Дворична, Западное, Синьковка, Кисловка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары по ряду населенных пунктов.

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На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районе Богдановки. Враг нанес авиаудар возле Дилиевки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, украинские военные отбили атаки российских войск в районе Невельского. Противник нанес ракетный и авиационный удары в районе города Авдеевка. В то же время, совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов Донецкой области.

На Марьинском направлении, несмотря на вражеские авиационные удары и огонь артиллерии, Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Георгиевка и победа Донецкой области.

На шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Новомихайловки и Благодатного Донецкой области.

В то же время, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Война в Украине: Новости

С начала лета ВСУ начали проводить контрнаступление. Нашим военным уже удалось освободить от оккупантов немало украинской земли. По данным Института изучения войны, возле города Бахмут Донецкой области продолжается контрнаступление ВСУ на Южном и Северном флангах.

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