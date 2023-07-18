Сейчас украинских защитников ожидает очень плотные мино-фугасные заграждения, отметил обозреватель.

Когда ВСУ прорвут вторую линию обороны российских войск, можно говорить о каком-то ускорении контрнаступления. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в интервью УНИАН.

"Все идет, как следует, с максимальной сохранностью жизней военнослужащих", - отметил он.

По его словам, сейчас бойцов ожидает очень плотные мино-фугасные заграждения:

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"Очень тяжело их проходить, когда не хватает противоминных тралов, другой инженерной техники. Пока мы не пройдем первую линию обороны, ничего скоро не будет. Да и потом не будет происходить быстро, потому что вторая линия обороны хоть и менее заминирована, но там большая концентрация бронетехники, артиллерии, всего остального. Только когда будет прорвана вторая линия обороны, можно говорить о каком-то ускорении. Но легко не будет никогда, это война".

При этом Коваленко добавил, что в июне важным моментом контрнаступления ВСУ стало истощение и обескровливание российских оккупационных войск: "Мы видим картину стабильно и планомерно растущих потерь".

Контрнаступление ВСУ - актуальное

Напомним, председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли сказал, что не считает замедление контрнаступления ВСУ провалом.

Как заявил он на брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-14") 18 июля, российские захватчики имели несколько месяцев, чтобы создать сложную линию обороны.

"Это не совсем соединенные линии окопов как во время Первой мировой войны, но они не совсем отличаются от нее. Много сложных минных полей, "зубов дракона", колючих проводов и окопов и тому подобное. Они имеют очень широкую зону безопасности в глубину, и они создали, вероятно, не менее двух, а даже и трех основных оборонительных поясов. У них было много времени, чтобы это подготовить", - сказал Милли.