У Сил обороны есть частичный успех, они закрепляются на достигнутых рубежах.

ВСУ выбили российских оккупантов с позиций возле Орехово-Васильевки на Бахмутском направлении.

Как сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, на Бахмутском направлении украинские войска ведут наступательные действия севернее и южнее города Бахмут, передает Military Media Center.

"В ходе ведения боевых действий российские оккупанты вынужденно отступили с позиций северо-восточнее Орехово-Васильевки", - уточнил Ковалев.

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Силы обороны имеют частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах.

Вместе с тем противник оказывает мощное сопротивление, применяет резервы, но несет большие потери.

Ситуация в Бахмуте

ВСУ выбивают оккупантов в районе Бахмута, но россияне оказывают мощное сопротивление, поэтому там идут ожесточенные бои. При этом нашим защитникам удалось деоккупировать более 24 кв км на этом направлении.

Между тем, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что россияне два дня подряд активно наступают на Купянском направлении на Харьковщине. "На Востоке ситуация несколько обострилась. Враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении на Харьковщине. Мы в обороне. Идут ожесточенные бои, положения сторон меняются динамично по несколько раз в сутки", - сказала она.

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