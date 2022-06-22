Украинские артиллеристы продолжают наносить удары оккупантам.

Украинские артиллеристы из 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода показали уничтожение артиллерийских расчетов (четыре орудия) российских оккупантов на Херсонщине.

Видео опубликовали на Facebook-странице бригады.

Видео снято с БПЛА, оператор которого, очевидно, нашел цель и откорректировал огонь по ней. Некоторые разрывы произошли довольно близко от гаубиц противника.

Это положительный момент для ВСУ в артиллерийских дуэлях с врагом. Во-первых, потому, что сорвано обстрел свободной территории рашистами, что сделать очень сложно, ведь артиллеристы обеих сторон задерживаются на огневой позиции не больше десяти минут, после чего переезжают на новую. Во-вторых, высока вероятность того, что пострадали артиллеристы противника, а вражеские гаубицы получили серьезные повреждения.

Напомним, ВСУ уничтожили на Змеином вражеский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1".

Как сообщал УНИАН, украинским военнослужащим крайне тяжело наступать и выгонять российских оккупантов из Херсона из-за массированного использования ими артиллерии.

Справка УНИАН. 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода, которая сейчас воюет на участке фронта в Херсонской области - военное формирование механизированных войск Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Входит в состав ОК "Юг". С 2019 года бригада имеет почетное название в честь Рыцарей Зимнего Похода — участников Первого зимнего похода, рейдовых действий по тылам Красной и Добровольческой армий во время Первых освободительных соревнований.

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