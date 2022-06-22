Украинские артиллеристы из 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода показали уничтожение артиллерийских расчетов (четыре орудия) российских оккупантов на Херсонщине.
Видео опубликовали на Facebook-странице бригады.
Видео снято с БПЛА, оператор которого, очевидно, нашел цель и откорректировал огонь по ней. Некоторые разрывы произошли довольно близко от гаубиц противника.
Это положительный момент для ВСУ в артиллерийских дуэлях с врагом. Во-первых, потому, что сорвано обстрел свободной территории рашистами, что сделать очень сложно, ведь артиллеристы обеих сторон задерживаются на огневой позиции не больше десяти минут, после чего переезжают на новую. Во-вторых, высока вероятность того, что пострадали артиллеристы противника, а вражеские гаубицы получили серьезные повреждения.
Напомним, ВСУ уничтожили на Змеином вражеский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С1".
Как сообщал УНИАН, украинским военнослужащим крайне тяжело наступать и выгонять российских оккупантов из Херсона из-за массированного использования ими артиллерии.
Справка УНИАН. 28-я отдельная механизированная бригада имени Рыцарей Зимнего Похода, которая сейчас воюет на участке фронта в Херсонской области - военное формирование механизированных войск Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Входит в состав ОК "Юг". С 2019 года бригада имеет почетное название в честь Рыцарей Зимнего Похода — участников Первого зимнего похода, рейдовых действий по тылам Красной и Добровольческой армий во время Первых освободительных соревнований.