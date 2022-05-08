Ранее ВСУ пошли в контрнаступление на Харьковщине.

Вооруженные силы Украины начали контрнаступление в Запорожской области.

Об этом в интервью НВ заявил военный эксперт Олег Жданов.

"В Запорожье примерно такая же ситуация, как на харьковском направлении. Они постоянно атаковали", - отметил эксперт.

Жданов также напомнил, что это было одно из самых активных направлений, по сравнению с криворожским и херсонским.

"Мы нанесли им огневое поражение, они начали перегруппировываться, мы воспользовались случаем и контратакуем их на этом направлении, пока они не оправились от поражения", - отметил эксперт.

Ранее УНИАН сообщал, что ВСУ пошли в контрнаступление на Харьковщине.

Война против Украины:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Оккупанты обстреливают мирные города Украины. Договоренности о зеленых коридорах систематически нарушаются. Эвакуационные конвои обстреливаются, что усложняет и эвакуацию мирного населения, и доставку в горячие точки продуктов и медикаментов. Во многих населенных пунктах гуманитарная катастрофа.

Украинские войска по состоянию на воскресенье, 8 мая, ликвидировали уже около 25,5 тысячи российских оккупантов.

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