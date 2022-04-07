Украинские воины уничтожили технику РФ / фото Генштаб

Воины 30 отдельной механизированной бригады имени Князя Острожского и 93 отдельной механизированной бригады Холодный Яр нанесли сокрушительные потери российским оккупантам.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В частности, украинские военные уничтожили технику российских оккупантов и "высадили пассажиров".

"Осторожно! Работают украинские мастера "высадки незваных пассажиров", - говорится в сообщении.

Уничтоженная техника врага / фото Генштаб
Работу выполняли две бригады / фото Генштаб
В Генштабе работу военных назвали мастерской/ фото Генштаб ВСУ

Ранее украинские военные из подразделения 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожили колонну российской техники на Донетчине.

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