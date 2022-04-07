Воины 30 отдельной механизированной бригады имени Князя Острожского и 93 отдельной механизированной бригады Холодный Яр нанесли сокрушительные потери российским оккупантам.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
В частности, украинские военные уничтожили технику российских оккупантов и "высадили пассажиров".
"Осторожно! Работают украинские мастера "высадки незваных пассажиров", - говорится в сообщении.
Ранее украинские военные из подразделения 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожили колонну российской техники на Донетчине.