На обнародованном видео видно колонну из около десятка единиц бронетехники, которая во время своего продвижения попала под огонь украинской артиллерии.

Украинские военные из подразделения 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ уничтожили колонну российской техники на Донетчине.

Соответствующее видео, снятое с помощью дрона, обнародовал в соцсетях фонд "Повернись живим".

На нем видна колонна из около десятка единиц бронетехники, которая во время своего продвижения попала под огонь украинской артиллерии.

"Украинские воины из подразделения К2 54 ОМБр показали врагу в Донецкой области, что бывает, когда российская техника идет в бой против наших защитников. Оккупанты остались гореть на обочинах. И так будет с каждым, кто считает, что имеет право приходить на нашу землю с оружием", - говорится в заметке.

Справка УНИАН. "Повернись живым" — один из крупнейших фондов помощи украинским военным, которые воюют на Донбассе, а с начала полномасштабного российского вторжения в Украину 2022 года — военным и волонтерам на территории, где ведут активные боевые действия.

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