Военный эксперт отметил, что российские войска выдыхаются на фронте в Украине, поэтому возможны любые сценарии.

Военный эксперт Олег Жданов оценил возможность Вооруженных сил Украины проехаться на танках по Красной площади в центре Москвы, в отместку планам российских войск организовать показательный парад на Крещатике.

Как отметил военный обозреватель в рамках своего эфира в YouTube, у него в этом отношении двойственная позиция:

"С одной стороны нашим бойцам, возможно, было бы за счастье пройтись по брусчатке Красной площади с нашими сине-желтыми флагами - с точки зрения патриота для меня было бы это очень приемлемо. А с другой стороны - принцип "ми свое не отдадим, а чужого нам не нужно" - для меня тоже хорош. Не нужно давать России повод говорить, что мы агрессоры"

По словам Жданова, для Украины вопрос захвата Москвы просто не актуален, потому что тогда Киев должен будет взять на себя обязательства "кормить российскую ораву".

При этом эксперт откинул опасения по поводу того, что такой шаг вызвал бы новую волну эскалации со стороны РФ или даже третью мировую.

"Да посмотрите на Российскую Федерацию, она уже начинает загибаться в этой войне. Путин не знает, как остановить боевые действия: он готов на все, на любые переговоры. Единственное, он не знает как поступить со своими собственными принципами и пойти на компромисс, но он очень этого хочет", - сказал Жданов.

Он отметил, что такие стремления Кремля особо четко прослеживаются в международной риторике российских чиновников, которые призывают к "прекращению огня" и "миру" с Украиной.

Планы войск РФ провести военный парад на Крещатике

Напомним, что в первые дни полномасштабного вторжения на территорию Украины российские захватчики взяли с собой парадную форму для того, чтобы покрасоваться на танках в столице Украины.

Согласно плану военного руководства РФ, российские военные должны были оккупировать Киев в первые три дня вторжения. Соответствующий лозунг российские пропагандисты не раз повторяли на РосТВ.

Уже позже, в рамках своего бегства с Киевской области, оккупанты были вынуждены оставить свои "парадные наряды" под напором ВСУ.

Теперь, вместо парада российских войск, Крещатик украшает другая декорация - там организована тематическая выставка разбитой военной техники оккупантов.

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