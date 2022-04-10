Вот так работают настоящие мастера своего дела.

Украинские военные ежедневно уничтожают российско-оккупационные войска, которые разрушают наши города и села. Они даже адаптировали важную мудрость под реалии войны.

Об этом сообщили на Facebook-странице 30 отдельной механизированной бригады им. Князя Константина Острожского.

"Не откладывай на завтра то, что можно уничтожить уже сегодня. Тем более, завтра можно уничтожить еще больше", – сказано в сообщении.

Для закрепления знаний военные поделились видео, на котором они эффектно уничтожают оккупантов. На нем видно, как ВСУ поочередно ликвидируют вражеские танки.

Ранее мы делились видео, на котором украинские военные разбили огромную колонну оккупантов возле Изюма. Также предлагаем насладиться кадрами, как на Харьковщине ВСУ сбили британской ракетой Starstreak российский БПЛА.

Россияне платят своей жизнью за вторжение в мирную Украину. По состоянию на 10 апреля, украинские бойцы превратили в удобрение уже около 19,3 тысячи оккупантов.

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