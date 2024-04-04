В частности, 14 оккупантов уничтожены и 7 ранены.

Силы обороны Украины на Юге эффектно уничтожили российских захватчиков во время возведения ими фортификаций. Об этом сообщают Силы специальных операций Вооруженных сил Украины в Telegram.

В частности, во время разведывательных действий на Южном направлении операторы 73-го морского центра ССО обнаружили личный состав противника, который возводил новые фортификационные сооружения и пункт управления.

"Наши операторы передали координаты расположения врага ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны и скорректировали огонь HIMARS", - говорится в сообщении.

В этой связи, в результате огневого поражения ориентировочные потери противника составили:

- 14 военнослужащих погибшими;

- семь военнослужащих ранеными.

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В полиции показали момент повторного удара РФ по Харькову. В ночь на 4 апреля российские оккупанты цинично атаковали город.

Когда на место попадания прибыли все соответствующие службы, захватчики нанесли повторный удар, в результате чего погибли трое работников ГСЧС и гражданская женщина.

Обстрел произошел в Новобаварском районе Харькова, захватчики снова били по жилым домам, в результате обстрелов вспыхнул пожар.

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