Силы обороны Украины на Юге эффектно уничтожили российских захватчиков во время возведения ими фортификаций. Об этом сообщают Силы специальных операций Вооруженных сил Украины в Telegram.
В частности, во время разведывательных действий на Южном направлении операторы 73-го морского центра ССО обнаружили личный состав противника, который возводил новые фортификационные сооружения и пункт управления.
"Наши операторы передали координаты расположения врага ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны и скорректировали огонь HIMARS", - говорится в сообщении.
В этой связи, в результате огневого поражения ориентировочные потери противника составили:
- 14 военнослужащих погибшими;
- семь военнослужащих ранеными.
Война в Украине - последние новости
В полиции показали момент повторного удара РФ по Харькову. В ночь на 4 апреля российские оккупанты цинично атаковали город.
Когда на место попадания прибыли все соответствующие службы, захватчики нанесли повторный удар, в результате чего погибли трое работников ГСЧС и гражданская женщина.
Обстрел произошел в Новобаварском районе Харькова, захватчики снова били по жилым домам, в результате обстрелов вспыхнул пожар.
Вас также могут заинтересовать новости: