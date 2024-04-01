Украинские военные нанесли ракетно-артиллерийский удар.

На Запорожском направлении украинскими защитниками уничтожено российское средство радиоэлектронной борьбы "Житель". Об этом сообщают Силы специальных операций Вооруженных Сил Украины в Telegram.

В частности, во время ведения разведки на Запорожском направлении операторы 3-го отдельного полка ССО обнаружили АСП Р-330Ж "Житель".

"На вражескую цель операторы навели огонь ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны. В результате слаженной работы комплекс РЭБ "Житель" уничтожен", - отмечается в сообщении.

ВСУ разгромили один из крупнейших танковых штурмов РФ за всю войну - подробности

Как сообщал УНИАН, российские захватчик под Авдеевкой совершили одно из крупнейших танковых нападений за всю историю войны, но ВСУ не только его успешно отбили, но и нанесли врагу сокрушительное поражение - россияне потеряли треть своих танков. Несмотря на трудности с нехваткой ключевых боеприпасов, украинские бригады все еще способны установить жесткую оборону - с помощью комбинации мин, артиллерии, противотанковых ракет и беспилотников.

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще 710 оккупантов, и после этого общие потери противника выросли до 442 880 захватчиков.

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