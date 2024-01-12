Экипажи находятся в постоянном ожидании новых координат для ударов.

Реактивный артиллерийский комплекс HIMARS эффективно уничтожает технику и живую силу противника по всей линии фронта. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный в Telegram.

Он отмечает, что экипажи постоянно в ожидании вражеской цели и за считанные минуты осуществляют погрузку и выезд на огневую позицию.

"Мы работаем круглосуточно, не оставляем оккупантам ни единого шанса. Конечно, хочется доставать еще более глубокие цели в тылу врага, чтобы навсегда выгнать их с родной земли", - цитирует Залужный военнослужащих из экипажа реактивного артиллерийского комплекса HIMARS.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины продемонстрировал видео, где экипаж на HIMARS выезжает на боевую позицию и бьет по вражеским целям.

Уничтожение вражеской техники на фронте

Как писал УНИАН, Силы Специальных Операций ВСУ сообщили, что 5 января на Запорожском направлении уничтожены две российские самоходные артиллерийские установки "Нона-С". Эта артиллерия предназначена для непосредственной огневой поддержки подразделений Воздушно-десантных войск на поле боя, ее основное оружие - миномет-пушка калибра 120 мм.

Операторы ССО навели на вражеские цели огонь HIMARS ракетно-артиллерийского подразделения Сил обороны. Благодаря четкой корректировке огневыми поражениями уничтожены обе САУ.

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