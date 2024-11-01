Противник осуществляет "мясные штурмы" небольшими группами, чтобы закрепиться на определенных позициях.

Российским оккупантам удалось захватить поселок Левадное в Запорожье - враг вклинился на глубину до километра и сейчас ВСУ пытаются стабилизировать ситуацию. В то же время противник осуществляет "мясные штурмы" небольшими группами, чтобы закрепиться на определенных позициях. Об этом в эфире FREEДОМ рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

По его словам, ситуация на юге остается напряженной - противник проводит постоянные обстрелы, наносит ракетные удары, удары беспилотниками, применяет реактивные системы залпового огня, штурмовую и армейскую авиацию.

Волошин заверил, что вклинение врага возле Левадного небольшое - глубиной в опорный пункт (700-800 метров).

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"Хочу сказать, что все командные высоты находятся под контролем ВСУ и сейчас Силы обороны Украины проводят стабилизационные действия, чтобы восстановить исходное положение по линии фронта... Страшного там сейчас нет - пытаемся выбить противника с этих позиций. Само Левадное находится в неудобной для обороны низменности. Поэтому мы немного отошли на командные высоты и откуда уничтожаем противников", - подчеркнул военный.

По его словам, враг на юге постоянно осуществляет штурмовые действия. Их меньше, чем на некоторых восточных направлениях, но примерно 5-7 штурмов ежедневно происходит уже в течение двух недель. Это небольшие группы российской пехоты (от 5 до 10 человек), цель которых - изменение конфигурации линии боевого соприкосновения в свою пользу.

"То есть, враг такими мясными штурмами, небольшими группами пехоты пытается закрепиться на некоторых точках, чтобы потом развивать свой успех, захватывать наши позиции, вести обстрелы наших позиций и населенных пунктов, которые расположены возле линии боевого соприкосновения", - сказал Волошин.

Штурмы проводятся в Запорожской области - в районе населенных пунктов Приютное, Левадное, в направлении Великой Новоселки, Роботинского выступа и на Приднепровском направлении, где враг пытается взять под контроль острова в русле Днепра.

Волошин добавил, что на юге Украины сконцентрировано 200 тысяч российских военных. Это представители Черноморского флота РФ (около 25 тыс.), войска во временно оккупированном Крыму (до 35 тыс.), росгвардия и тому подобное.

Россия захватила Левадное в Запорожье

Как сообщал УНИАН, российская армия захватила поселок Левадное и сейчас там проходят мероприятия по восстановлению положения ВСУ.

Как отмечал Волошин, участок у Левадного, которое недавно российским оккупантам удалось захватить, очень важен, потому что открывает путь на важный "узел" - Большую Новоселку на юге Донецкой области. Силы обороны Украины проводят стабилизационные действия для того, чтобы выровнять положение.

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