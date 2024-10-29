На юге Силам обороны Украины противостоит около 200 тыс. российских солдат.

Недавно российским оккупантам удалось захватить село Левадное - сейчас подразделения ВСУ проводят там стабилизационные мероприятия. Этот участок очень важен, потому что открывает путь на важный "узел" - Большую Новоселку на юге Донецкой области.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

"Несколько дней назад противник, используя постоянные штурмовые действия, имел частичный успех и вклинился на небольшое расстояние - на глубину взводного опорного пункта - возле села Левадное. И сейчас Силы обороны Украины проводят стабилизационные действия для того, чтобы выровнять положение", - сказал Волошин.

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Он отметил, что участок в районе этого села важен, потому что это путь на Великую Новоселку - важный узел на юге Донецкой области.

"И фактически это уже граница с Днепропетровской областью. Поэтому на том направлении Силы обороны не пускают врага, не дают ему возможности иметь какое-то продвижение", - подчеркнул спикер.

По его данным, на юге противник продолжает удары авиацией, беспилотниками, наносит ежедневно ракетные удары, применяет артиллерию.

"Поэтому ситуация у нас довольно непростая", - отметил Волошин.

Вообще, как добавил спикер, на юге Силам обороны Украины противостоит около 200 тыс. российских солдат, включая тех, которые находятся в районе временно оккупированного Крыма. По каждому направлению, то, по словам Волошина, враг их распределяет, согласно своим приоритетам. В соответствии с тем, где наращивает усилия или держит оборону, согласно своим планам.

По данным Волошина, сейчас враг на определенных участках создает штурмовые пехотные группы в составе до отделения (до 10 человек). Кроме того, противник на некоторых участках собирает бронированную технику для поддержки действий этих штурмовых групп.

"В частности, на Левадном - там также враг будет усиливать свои штурмовые действия именно за счет того, что будет привлекать бронированную технику и, возможно, танки", - подчеркнул военный.

Согласно открытым источникам, ранее, в частности до военных действий на Донбассе, Великая Новоселка имела регулярное сообщение с Донецком. До полномасштабного вторжения России в Украину через нее следовал весь транспорт, который движется с юга области (Мариуполь и т.д.), в обход Донецка на север области. Через поселок проходят две территориальные автодороги Т 0509 и Т 0518.

Захват Левадного

Как сообщал УНИАН, российская армия захватила поселок Левадное и сейчас там проходят мероприятия по восстановлению положения ВСУ. На этом участке линии боевого соприкосновения после Угледара враг нарастил усилия, провел перегруппировку и осуществил массированные штурмовые действия, в результате чего имел частичный успех. То есть вклинился в оборону ВСУ на глубину примерно взводного опорного пункта.

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