На Запорожском направлении выстроена прочная и укрепленная линия боевого соприкосновения.

Отдельные взводы российских оккупационных войск в Запорожской области отказываются переходить в наступление. Они задержаны военной полицией. Об этом сообщают агенты движения "АТЕШ" из 1440-го мотострелкового полка.

"Все понимают, что штурм украинской обороны - это дорога в один конец. И подобные случаи случаются все чаще", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с этим российское военное руководство планирует привлечь новые подразделения на это направление, заменяя утраченные формирования срочниками:

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"Это происходит на фоне заверений военно-политического руководства о том, что военнослужащие срочной службы не будут участвовать в "СВО". Но они не были бы собой, если бы не врали".

В свою очередь Kyiv Post со ссылкой на источник в силовых структурах Украины, сообщает, что "на Запорожском направлении прочная и укрепленная линия боевого соприкосновения".

"Поэтому наступать там - самоубийство для россиян. ... Там сейчас никто не наступает, только кусают друг друга", - рассказал собеседник издания.

Ситуация на Запорожском направлении - последние новости

Информация о том, что россияне собираются наступать на Запорожье, может не соответствовать действительности. Об этом заявил руководитель программ по безопасности Центра глобалистики Стратегия XXI Павел Лакийчук.

По его словам, готовиться к обороне надо, но основное направление удара остается на Донбассе.

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