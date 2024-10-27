Оккупанты захватили Левадное: в ВСУ раскрыли детали

Российская армия захватила поселок Левадное и сейчас там проходят мероприятия по восстановлению положения ВСУ. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.
"На этом участке линии боевого соприкосновения после Угледара враг нарастил усилия, провел перегруппировку и осуществил массированные штурмовые действия, в результате чего имел частичный успех. То есть вклинился в нашу оборону на глубину примерно взводного опорного пункта. Сейчас продолжаются мероприятия по восстановлению нашего положения, чтобы стабилизации там обстановку", - сказал Волошин.
Он добавил, что Левадное скорее можно назвать не населенным пунктом, а "простым полевым станом", который находился в определенной низменности, поэтому проводить там оборонительные действия было "немного сложно".
Волошин заверил, что сейчас все командные высоты, которые есть на этом участке боевого столкновения, находятся под контролем Сил обороны и продолжается оборонительная операция по восстановлению положения.
Также спикер рассказал, что, по данным разведки, пока наступательных группировок на юге не обнаружено. В то же время он отметил, что вполне логично: противник будет пытаться в свою пользу перекроить линию боевого соприкосновения, чтобы подобраться ближе к крупным областным центрам, в частности - Запорожью. Оккупанты это делают, чтобы наносить удары не только по подразделениям ВСУ, но и для террора мирного населения - нанесения по людям ударов управляемыми авиационными бомбами.
По словам Волошина, в целом ситуация на юге довольно сложная. В частности, на Херсонщине враг ежедневно осуществляет до десятка штурмов, пытаясь взять под контроль островную часть Днепра и продвинуться ближе к Херсону. Россияне там наносят удары дронами, авиацией, артиллерией, и устроили настоящую охоту на гражданский транспорт, авто с полицейскими, спасателями и тому подобное. Например, за вчера захватчики нанесли там почти 350 ударов дронами камикадзе.
Война в Украине - Россия продолжает продвижение
Как сообщал УНИАН, враг продолжает продвигаться в Донецкой области. По данным аналитиков проекта DeepState, российские войска оккупировали Левадное, а также продвинулись возле Шахтерского, Новоукраинки, Богоявленки, Новодаровки, Стельмаховки, в Горняке и Александрополе. Кроме того, отмечают аналитики, враг продолжает усиливать давление по линии Шахтерское-Богоявленка.
По словам аналитиков, на Шахтерское сегодня происходил накат колонны из не менее 9 ВВТ. Оккупанты пытаются полноценно закрепиться в селе, враг штурмует западные окраины Богоявленки и Новоукраинки.