Противник сосредотачивает усилия на удержании уже занятых им позиций.

Враг пытается закрепиться на Слобожанском направлении и активно усиливает свою группировку в этом регионе.

Об этом в интервью УНИАН заявил спикер Министерства обороны Украины, полковник Александр Мотузяник.

"Согласно оперативным данным, на Слобожанском направлении противник сосредотачивает усилия на удержании уже занятых им позиций. Чтобы усилить тамошнюю группировку, он перемещает отдельные подразделения Восточного военного округа с территории Белгородской области", - отметил Мотузяник.

По его словам, в Генштабе не исключают возможность провокаций со стороны оккупанта.

"В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины допускается возможность совершения провокаций и обстрелов со стороны государства-агрессора в ближайшее время. Также там сохраняется угроза ракетных ударов по объектам военной и гражданской инфраструктуры", - заявил Мотузяник.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Российские оккупанты перебросили с территории Белгородской области в район города Изюм батарею тяжелых самоходных минометов "Тюльпан" и подразделение, вооруженное реактивными системами залпового огня "Смерч".

4 мая 2022 года ВСУ сожгли российскую колонну с боеприпасами под Изюмом.

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