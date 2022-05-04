Враг навел понтонно-мостовую переправу через реку Северский Донец.

Российские оккупанты продолжают наступать в районе Изюма.

Об этом в интервью УНИАН заявил представитель Министерства обороны Украины, полковник Александр Мотузяник.

"Сейчас оккупанты наступают в направлениях Изюм-Барвенково и Изюм-Славянск, усиливают группировку, подтягивают вооружение и технику. Также нам известно о перебрасывании в определенные районы почти тысячи человек, которых они "мобилизовали" на временно оккупированных территориях Донбасса и Луганщины. Хотя искусными воинами этих людей назвать вряд ли можно", - отметил Мотузяник.

Он также напомнил, что враг навел понтонно-мостовую переправу через реку Северский Донец.

"Несколько дней назад противник навел понтонно-мостовую переправу через реку Северский Донец, развернул два зенитно-ракетных дивизиона ЗРК "Бук-М2" и "Тор-М". То есть делается все возможное, чтобы добиться там стратегического успеха", - отметил Мотузяник.

Война в Украине:

24 февраля 2022 года РФ вторглась в независимую Украину. Начались обстрелы и бомбардировки украинских городов. Массово гибнет мирное население Украины.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине.

Российские оккупанты перебросили с территории Белгородской области в район города Изюм батарею тяжелых самоходных минометов "Тюльпан" и подразделение, вооруженное реактивными системами залпового огня "Смерч".

4 мая 2022 года ВСУ сожгли российскую колонну с боеприпасами под Изюмом.

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