Оккупанты не жалеют техники для выполнения своих планов.

Российские захватчики пытаются взять в окружение город Курахово Донецкой области, сообщил в эфире телемарафона Орест Дрималовский - представитель пресс-службы 79 десантно-штурмовой Таврической бригады ДШВ ВСУ.

"Оккупанты пытаются как можно глубже охватить Курахово, сформировать клещи. Пытаются увеличить работу своих ударных дронов, FPV-дронов, которые уже работают в самом городе Курахово и на подступах к городу. Сейчас передвижение затруднено", - сказал Дрималовский.

Он добавил, что оккупанты на этом направлении ежедневно применяют механизированные атаки для штурмов украинских позиций.

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"Оккупанты активно применяют танки, другую бронетехнику. Накануне наши десантники сожгли две бронемашины с пехотой, уничтожили один танк и еще один подбили. Ситуация напряженная, враг не уменьшает интенсивности артиллерийского огня", - добавил Дрималовский.

Ситуация на фронте остается сложной: что надо знать

Ранее военный с позывным "Мамай" сообщил о сложной ситуации в районе Часового Яра Донецкой области. По его словам, россияне на этом направлении имеют преимущество в живой силе, однако пока им не удается достичь поставленной задачи.

Между тем в Генштабе сообщили об удачном поражении российского склада с боеприпасами в Брянской области РФ. Отмечается, что в результате атаки зафиксировано не менее 8 взрывов.

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