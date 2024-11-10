Российские захватчики пытаются взять в окружение город Курахово Донецкой области, сообщил в эфире телемарафона Орест Дрималовский - представитель пресс-службы 79 десантно-штурмовой Таврической бригады ДШВ ВСУ.
"Оккупанты пытаются как можно глубже охватить Курахово, сформировать клещи. Пытаются увеличить работу своих ударных дронов, FPV-дронов, которые уже работают в самом городе Курахово и на подступах к городу. Сейчас передвижение затруднено", - сказал Дрималовский.
Он добавил, что оккупанты на этом направлении ежедневно применяют механизированные атаки для штурмов украинских позиций.
"Оккупанты активно применяют танки, другую бронетехнику. Накануне наши десантники сожгли две бронемашины с пехотой, уничтожили один танк и еще один подбили. Ситуация напряженная, враг не уменьшает интенсивности артиллерийского огня", - добавил Дрималовский.
Ситуация на фронте остается сложной: что надо знать
Ранее военный с позывным "Мамай" сообщил о сложной ситуации в районе Часового Яра Донецкой области. По его словам, россияне на этом направлении имеют преимущество в живой силе, однако пока им не удается достичь поставленной задачи.
Между тем в Генштабе сообщили об удачном поражении российского склада с боеприпасами в Брянской области РФ. Отмечается, что в результате атаки зафиксировано не менее 8 взрывов.