Россияне наступают на Курахово, чтобы расчистить путь к стратегически важному Покровску.

Украинские силы обороны, защищающие Курахово, на днях успешно отбили одну из мощнейших российских атак, нанеся врагу большой урон. Однако, как отмечает аналитик Forbes Дэвид Акс, такой успех не должен слишком обнадеживать Украину.

Так, во вторник по меньшей мере 14 российских бронемашин с пехотой пошли в атаку на Курахово. Однако в нескольких милях к востоку они столкнулись со стеной украинских мин, кассетной артиллерии, взрывоопасных беспилотников с видом от первого лица и противотанковых ракет и были уничтожены в огне.

В то же время, отмечает Акс, этот успех - хорошая новость для Украины, но потенциально мимолетная - первый российский штурм был отбит, однако новые атаки не за горами.

Видео дня

Хотя главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский заявил, что "мастерство украинских солдат не оставляет российским захватчикам никаких шансов", однако, отмечает Акс, "это даже отдаленно не соответствует действительности".

Несмотря на то, что каждый день российские военные теряют в среднем более тысячи убитых и раненых, они набирают достаточно новых солдат, чтобы восполнить потери, и продолжают наступать. И поражение россиян под Курахово во вторник лишь подчеркивает их общий прогресс на востоке и особенно в Донецкой области, отмечает аналитик:

"Лучший исход для украинцев - Курахово удерживается, замедляя русских и сохраняя оборонительную зону, которая защищает Покровск от окружения. Худший исход - Курахово падет, и русские перейдут к осаде Покровска за несколько недель до инаугурации избранного президента Дональда Трампа в США".

Ситуация возле Курахово

Как сообщал УНИАН, российские войска активно усилили давление на город Курахово Донецкой области с новых направлений и это ставит под угрозу логистику.

Как отмечал военный обозреватель Денис Попович, российские оккупанты хотят выйти на трассу Курахово - Запорожье и тогда может образоваться котел для Сил обороны Украины. Он считает, что сейчас враг пытается решить свои задачи на Кураховском направлении, а в случае успеха, начнет массированное наступление непосредственно на Покровск.

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