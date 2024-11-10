Цель захватчиков - закрепиться в зданиях, отметил украинский воин.

Российские оккупанты не прекращают попыток пересечь канал "Северский Донец" в городе Часов Яр (Донецкая область).

Об этом в эфире "Киев 24" сообщил Юрий Сиротюк с позывным "Мамай" - главный сержант роты огневой поддержки 5 отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

"Сейчас на нашем участке, как и на других, преимущество врага где-то 3 к 1, 4 к 1 минимум. То есть враг пытается накапливать, атаковать. И называть ситуацию стабильной трудно. Просто у нас враг не продвигается, потому что 5 ОШБ научилась давать врагу по зубам. Но наши позиции враг ежедневно атакует", - сказал "Мамай".

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Он добавил, что враг на этом направлении использует тактику штурмов малыми пехотными группами. В частности, по словам Сиротюка, захватчики бросают в бой 2-3 пехотинца, которых прикрывают сбросами и дронами-камикадзе.

По словам воина, их цель - закрепиться в зданиях, таким образом захватчики пытаются накопить достаточное количество сил для дальнейшего продвижения:

"На карте продвижений нет, но эта стабильность достаточно тяжелой ценой. Поскольку сейчас уже опадают листья. Враг видит любое передвижение. Сейчас невозможно доехать до фронта. Возможно дойти. Но расчеты движутся к передовой позиции под плотным огнем врага, постоянно висят дроны вражеские".

Российско-украинская война в центре внимания - важные новости

Аналитики из Института изучения войны (ISW) отмечают, что несмотря на существенное продвижение РФ в течение последних двух месяцев, противники понесли колоссальные потери, которые не оправдывают никаких успехов. Эксперты отмечают, что оккупанты не могут нести такие потери бесконечно долго.

Тем временем в ВСУ сообщили о накоплении сил россиянами в районе Часового Яра. Там отметили, что сейчас враг не может использовать там технику из-за того, что им до сих пор не удалось пересечь канал в городе.

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