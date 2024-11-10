Зафиксировано по меньшей мере 8 взрывов.

Силы обороны не прекращают уничтожать военную инфраструктуру оккупантов и этой ночью подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны атаковали склады с боеприпасами в Брянской области РФ.

Как сообщает Генштаб ВСУ, под удар попали склады с боеприпасами 1060-го центра материально-технического обеспечения (бывший 120-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления).

"Зафиксировано не менее 8 взрывов. Результаты объективного контроля свидетельствуют о наличии как минимум двух точек возгорания на территории воинской части и признаки вторичной детонации. По состоянию на шесть утра на объекте в Брянской области продолжался сильный пожар", - отмечают в Генштабе.

Также там добавили, что результаты поражения уточняются.

Атаки на Россию - последние новости

Как сообщал УНИАН, 6 ноября Главное управление разведки Министерства обороны Украины впервые атаковало российскую флотилию в Каспийском море.

А 9 ноября дроны СБУ и ССО поразили стратегический Алексинский химический комбинат в Тульской области, производящий боеприпасы, порох и материалы для российского ВПК.

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