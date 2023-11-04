В Черном море ракетоносители отсутствуют, но опасность осталась.

На южном направлении ситуация остается напряженной, ВСУ удалось уничтожить два вражеских танка и почти десять пушек.

Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины, оперативная обстановка в этой зоне напряженная. Продолжается контрбатарейная борьба, и маневры силами и средствами. Сейчас два боевых корабля вражеского флота маневрируют вблизи побережья РФ и временно оккупированного Крыма: один из них - в Черном море, другой - в Азовском. Ракетоносители заведены в пункты базирования, но украинские военные отмечают, что этот факт не уменьшает опасности – враг имеет возможность атаковать ракетами Украину, находясь в определенных бухтах.

По данным пресс-службы, в течение суток противник применил на юге три FPV-дрона и сбросил с БпЛА других модификаций семь осколочных боеприпасов. Также враг совершил около 90 артиллерийских обстрелов с использованием более 520 снарядов, в том числе 11 обстрелов населенных пунктов. По Херсону враг бил шесть раз, вместе с тем обстреляно Антоновку, Берислав, Широкую Балку, Днепровское и Михайловку на Херсонщине. Также из артиллерии захватчики ударили по Дмитровке, акватории и территории Очаковской общины Николаевской области. В результате именно артиллерийских обстрелов ранены четыре человека, разрушены четыре частных дома.

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В то же время украинские защитники за сутки ликвидировали 22 оккупанта. Уничтожены два вражеских танка, восемь пушек и столько же единиц автобронетехники, а также - ударный БпЛА "Ланцет".

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Накануне ВСУ уничтожили на Левобережье более трех десятков оккупантов, два танка, БТР-82, две реактивные системы залпового огня "Град" и 18 орудий, 14 единиц автобронетехники оккупантов, два ударных БПЛА "Ланцет" и две лодки.

Вчера, 3 ноября, в Черном море находилось на дежурстве шесть боевых кораблей вражеского флота, ракетоносители были заведены в пункты базирования.

Говорилось, что оккупанты нанесли пять авиационных ударов с применением 18 управляемых авиабомб по населенным пунктам Херсонского и Бериславского районов. Ранения получил гражданский человек, были разрушены пять частных домов, повреждены здания предприятия и насосная станция. Также захватчики применили против населения шесть FPV-дронов и сбросила с БпЛА других модификаций 24 осколочных боеприпаса. Из-за этого был ранен человек, повреждена школа и два автомобиля.

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